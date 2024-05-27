Врачи назвали гречку подходящей кашей для завтрака

Врачи напоминают о пользе каши на завтрак, выделяя гречку как один из лучших вариантов. Гречка, по мнению многих специалистов, заслуженно считается “русским суперфудом”, который был популярен на протяжении веков.

Этот продукт обладает составом, способствующим улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы, а также снижению риска развития диабета. Эксперты отмечают, что гречка помогает снижать уровень “плохого” холестерина. Однако важно не переваривать крупу, чтобы сохранить все ее полезные свойства.

Врачи также сравнили гречку с киноа, популярной в наше время. По содержанию пищевых волокон и белка гречка не уступает киноа, и, как пишет портал “здоровое-питание.рф” со ссылкой на врачей, она немного менее калорийна. К тому же, гречка богата биодоступными цинком, медью и марганцем, что является ее дополнительным преимуществом.

Следует помнить, что “плохой” холестерин откладывается на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки. В то время как “хороший” холестерин очищает стенки сосудов и переносит холестерин в печень.