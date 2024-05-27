 

«Вы совсем с ума сошли» – россиянин, вышедший из 15-летней комы, прочитал все пропущенные новости и назвал безумием закрытие ICQ

27.05.2024, 11:33, Разное
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Москвич Илья Перевалов, который провёл в коме 15 лет и только недавно очнулся, ознакомился со всеми новостями, которые пропустил, и назвал «чистым безумием» прекращение работы мессенджера ICQ.

Вместо того, чтобы продолжить совершенствовать продукт мирового уровня, топ-менеджеры Mail.Ru Group, по его словам, занялись цифровым вредительством.

Перевалов впал в кому в 20-летнем возрасте, когда перебрал с лимитированной метиловой версией «Виноградного дня». В 2011 году медики уже хотели отключать незадачливого пациента, но тогда же в Москве стартовала тайная медицинская программа под рабочим названием «Овощебаза» – в её рамках москвичей, пребывающих в таком состоянии, переводили в отдельное медучреждение и поддерживали их состояние до тех пор, пока технологии не позволили восстановить повреждённые участки мозга и вернуть человека к нормальной жизни.

В результате москвич очнулся ещё в феврале 2024 года уже 35-летним мужчиной. Восстановление базовых когнитивных функций заняло два месяца и с апреля пациенту разрешили пользоваться интернетом. Однако по словам Перевалова, в сети его ждали «одни горькие разочарования».

– Я ознакомился со всем, что пропустил, и не могу сказать, что я в восторге. Это одни горькие разочарования, если честно. Такое впечатление, что за 15 лет все в России совсем с ума сошли – ну зачем, спрашивается, закрывать ICQ? Это чистое безумие. Что теперь будет с моим шестизнаком? Курс рубля тоже шокирует. Мне теперь надо быть миллионером, чтобы пойти в салон Audi и купить новенькую A3? Я не понимаю, что с вами случилось. Мне хочется обратно в 2009-й, – пожаловался он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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