Чем заменить резинку для волос: самые модные аксессуары лета, которые помогут сохранить локоны

Частое использование тугих и некачественных резинок для волос приводит к заломам и к образованию секущихся кончиков. Кроме того, при снятии такого аксессуара часто выдергиваются волоски: особенно при наличии металлических деталей.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы были густыми и здоровыми, чтобы не выпадали, тогда откажитесь от тугих некачественных резинок в пользу более полезных аксессуаров. Рассматриваем наиболее трендовые из них на лето-2024.

Из шелка

В отличие от традиционных резинок для волос, которые оставляют заломы и приводят к ломкости, шелковые аксессуары уменьшают трение. Поэтому локоны остаются гладкими и здоровыми.

«Крабики»

«Крабики» очень практичны и стильны. Они удерживают даже самые густые волосы, не повреждая их, и позволяют легко создать шикарную прическу за считанные секунды.

Независимо от того, идете ли вы на деловую встречу или на свидание, «крабик» станет вашим незаменимым «помощником».

Бархатные бантики для волос

Бархатные бантики добавляют нотку элегантности любой прическе, независимо от того, сплели ли вы косичку или сделали хвост. Эти аксессуары мгновенно улучшают образ и делают даже простую укладку особенной. Кроме того, они совершенно безопасны для волос.

Спиральные резинки для волос

Эти инновационные аксессуары для волос обеспечивают надежную фиксацию, не оставляя на моих волосах заломов. Модницам нравится, как они легко сочетают функциональность со стильностью и позволяют с легкостью создавать элегантные хвостики или небрежные пучки. Спиральные резинки наносят минимальный вред волосам, бывают самых разных цветов и дизайнов.

Палочки для волос вместо резинки для волос

Эти элегантные аксессуары не только прочно фиксируют волосы, но также и придают любому образу неподвластного времени очарования. Вдохновленные азиатской культурой, палочки для волос стали очень популярными среди людей, разбирающихся в моде. С их помощью вы сможете легко превратить простой пучок в эффектную прическу.

Корейские силиконовые резинки

Эти красочные и эластичные резинки для волос не только не портят волосы, но также и преображают любой лук, делая его более игривым. Они становятся все более популярными среди блоггеров и инфлюенсеров благодаря своему модному, но практичному дизайну.

Резинки для волос «инвизибобл»

Эти аксессуары обеспечивают надежную фиксацию, не оставляя заломов. морщин и головных болей. Что отличает «инвизибобл» от других заколок, так это спиральная форма, которая равномерно распределяет давление и предотвращает ломкость волос.

Шейные платки

Самое замечательное в шейных платках – это их универсальность. Они бывают самых разных цветов и узоров, так что вы можете выбрать тот, который соответствует вашему настроению или больше всего подходит к тому или иному наряду. Кроме того, шейные платки совсем не портят волосы.

Гибкие зажимы

Представьте себе зажимы, которые надежно удерживают волосы, не дергая прядки и не вызывая головной боли. Они как маленькие спасатели для ваших локонов. Возможно, именно поэтому их так полюбили модницы во всем мире, включая мировых знаменитостей.

Золотые заколки для волос

Эти аксессуары являются является частью тренда «тихая роскошь», который набирает обороты в 2024 году. С помощью золотых заколок для волос вы сможете создать красивые и стильные прически, а также придать образу больше гламура.