Как пастор изменил свои взгляды на «жизнь после смерти»

Бывший христианский пастор Джон Берк столкнулся с ситуацией, когда его исследование околосмертных переживаний (ОСП) заставило его радикально измененить взгляды на жизнь после смерти.

Берк опросил более тысячи человек, испытавших ОСП, и обнаружил, что многие из них рассказывали о встречах с «демоническими существами». Эти рассказы оказались настолько убедительными, что заставили его взглянуть на библейские тексты под новым углом, воспринимая их более буквально, чем когда-либо прежде.

– Изучение этого на самом деле изменило мое богословие – даже как христианина и даже как пастора, – признался Берк в интервью подкастеру Шону Райану. – Раньше я думал, что многое из этого было просто фантастикой или метафорой, но теперь я убежден, что рай и ад – это не просто концепции, а реальность, существующая за пределами нашего физического мира.

Одним из самых трогательных случаев, о которых рассказал Берк, была история его друга Джима Вудфорда, который пережил ОСП после случайной передозировки обезболивающих, которые ему прописали из-за очень болезненного синдрома Гийена-Барре. Вудфорд описал путешествие через «туннель света» и последующее видение темной долины, которая, по его словам, была «еще темнее» самой темной черной долины, которую он мог себе представить.

– Он сказал мне: “Знаешь, когда ты умираешь, я чувствую, как огонь проходит сквозь меня”. И он осознал: “Я никогда не благодарил Бога за жизнь, которую, как я думал, я сам создал”. Я слышал достаточно об этом, чтобы понять, что вы не хотите ждать до последней минуты, но Бог преследует людей до последней минуты.

Джим сообщил, что проходил через «туннель света», который является общим для многих описаний околосмертных переживаний. Пастор продолжил:

– Он проходит через этот туннель света, а затем выходит … но затем он видит эту красоту справа, но потом это почти, как линия разграничения, а затем становится все более и более серым и черным, а затем появляется угольно-черная расщелина, которая просто обрывается в ничто.

– Из любопытства он начал ходить туда, чтобы посмотреть, что это такое, и он сказал: Представь, что смотришь вниз, в самую темную черную долину, которую ты можешь себе представить, но еще темнее.

– Затем он увидел вдалеке крошечную точку света, почти как от лагерного костра, и он услышал, как что-то открылось, и он увидел, как оттуда вышло это существо, и это существо пришло за ним, и знает его имя, и он понимает, что оно хотело заявить на него права.

Подобные истории не только укрепили веру Берка в буквальное существование райских и адских измерений, но и привели его к убеждению, что сверхъестественные существа, описанные в Ветхом Завете, также реальны.

– Есть виды, созданные Богом за пределами человечества, которые существуют в измерениях, превосходящих наши, – добавил он.

Некоторые могут отвергнуть эти рассказы как галлюцинации, а другие увидят в них доказательства того, что жизнь продолжается за пределами того, что мы можем знать, видеть и представлять. В любом случае, исследования Берка предлагают пищу для размышлений и возможность для глубокого самоанализа и переосмысления наших собственных убеждений о том, что нас ждет после смерти.