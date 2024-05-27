Медсестра Кларк: Употребление касторки для чистки кишечника может привести к диарее

Медсестра Джейн Кларк предостерегла от использования касторового масла для очистки кишечника, предупреждая о риске сильной диареи. В интервью The Sun она выразила обеспокоенность по поводу популярного в интернете метода очищения организма.

Кларк пояснила, что даже небольшие дозы касторового масла могут вызвать диарею. «В прошлом касторовое масло применяли в медицине как слабительное средство и для стимуляции родов у беременных. Однако этот метод небезопасен», — подчеркнула она.

По словам медсестры, вера в то, что касторовое масло очищает организм и помогает в борьбе с раком, является мифом. В небольших дозах оно действительно действует как слабительное, но в больших количествах вызывает сильные спазмы, приводит к электролитному дисбалансу из-за обезвоживания, а также вызывает тошноту и рвоту.

Кларк также отметила, что касторовое масло полезно для наружного применения в косметических целях, но его категорически не следует принимать внутрь.