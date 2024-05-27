Компания Xiaomi представила Redmi A3X за 6000 рублей

Xiaomi выпустила свой самый доступный смартфон — Redmi A3X. Об этом пишет портал GizmoChina.

Redmi A3X – это вариация базовой модели Redmi A3 с одним отличием: вместо чипа MediaTek Helio G36 здесь используется аналогичный по производительности чип Unisoc T603. В остальном устройства идентичны. У Redmi A3X 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650х720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, защищенный закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Основная камера 8 Мп дополнена вспомогательным датчиком на 0,08 Мп и фронтальной камерой 5 Мп, размещенной в каплевидном вырезе в форме буквы U. Дизайн смартфона не отличается от оригинальной модели Redmi A3. В Redmi A3X установлено 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, с возможностью расширения через microSD.

Среди прочих характеристик: аккумулятор на 5000 мАч с медленной зарядкой мощностью 15 Вт, разъем для проводных наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и предустановленная ОС Android 14.

В Пакистане стоимость Redmi A3X составляет 19 тыс. пакистанских рупий (примерно 6,1 тыс. рублей). О появлении смартфона в других странах пока нет информации.