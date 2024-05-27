 

Компания Xiaomi представила Redmi A3X за 6000 рублей

27.05.2024, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Xiaomi выпустила свой самый доступный смартфон — Redmi A3X. Об этом пишет портал GizmoChina.

Redmi A3X – это вариация базовой модели Redmi A3 с одним отличием: вместо чипа MediaTek Helio G36 здесь используется аналогичный по производительности чип Unisoc T603. В остальном устройства идентичны. У Redmi A3X 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650х720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, защищенный закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Основная камера 8 Мп дополнена вспомогательным датчиком на 0,08 Мп и фронтальной камерой 5 Мп, размещенной в каплевидном вырезе в форме буквы U. Дизайн смартфона не отличается от оригинальной модели Redmi A3. В Redmi A3X установлено 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, с возможностью расширения через microSD.

Среди прочих характеристик: аккумулятор на 5000 мАч с медленной зарядкой мощностью 15 Вт, разъем для проводных наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и предустановленная ОС Android 14.

В Пакистане стоимость Redmi A3X составляет 19 тыс. пакистанских рупий (примерно 6,1 тыс. рублей). О появлении смартфона в других странах пока нет информации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Барнаульские педагоги не справляются с экстремистским движением АУЕ среди учеников прокурорских классов

27.05 / В Уфе при пожаре в приюте для животных погибли две собаки

27.05 / Ваши чувства часто игнорируются или обесцениваются – признаки, что кто-то пользуется вашей добротой

27.05 / Врачи назвали гречку подходящей кашей для завтрака

27.05 / «Вы совсем с ума сошли» – россиянин, вышедший из 15-летней комы, прочитал все пропущенные новости и назвал безумием закрытие ICQ

27.05 / Чем заменить резинку для волос: самые модные аксессуары лета, которые помогут сохранить локоны

27.05 / Как пастор изменил свои взгляды на «жизнь после смерти»

27.05 / Медсестра Кларк: Употребление касторки для чистки кишечника может привести к диарее

27.05 / Блинкен пригрозил «беспрецедентными мерами» в случае третьей отправки Ильи Яшина в ШИЗО

27.05 / Используйте аффективную дистанцию: как защитить себя от лицемеров и лжецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика