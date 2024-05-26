 

Такер Карлсон опубликовал фото из Анапы

26.05.2024, 13:33, Разное
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Американский журналист Такер Карлсон приехал на отдых в Краснодарский край – об этом он сообщил в своих социальных сетях, опубликовав подтверждающее фото из Анапы.

– Тут красиво и чисто – лучше, чем у меня во Флориде и дешевле, чем в Калифорнии. А ещё я попробовал здесь настоящую клубнику без ГМО, – написал он в некогда популярной в РФ соцсети.

В недавно созданном Telegram-канале под названием «КАРЛСОН» журналист разместил короткое видео, в котором заявил о намерениях продолжить своё путешествие по Краснодарскому краю.

– Следующей моей остановкой станет Геленджик. Мне его рекомендовал один очень уважаемый человек из Москвы. Всё, пока! Мне уже принесли шаурму, отобедаю и снова в путь, – завершил он послание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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