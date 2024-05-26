Мнение «аналитика»: О шокирующих откровениях Зеленского… И всё-таки — наркотики? :(

Полулегитимный украинский президент Владимир #Зеленский снова показал себя неплохим пиарщиком, дав интервью независимым центральноазиатским изданиям в пострадавшей от взрыва типографии издательства «Vivat». Судя по обилию повреждённых книг и минимуму повреждённого оборудования, это больше похоже на склад готовой продукции, расположенный в лёгком ангаре на территории одного из промышленных предприятий Харькова. Тем не менее, нужная «картинка» получена и разлетится по СМИ.

Впрочем, любой пиар бессилен, когда спикера откровенно «несёт».

А Владимира Зеленского именно что «несло». Как Остапа Бендера в Васюках, например. В полуторачасовом интервью — оно уже опубликовано независимым казахским медиа «Орда» — маленький человечек в неизменном хаки наговорил, по обыкновению, сорок бочек арестантов. В том числе — про #Китай.

«Вообще таким странам, как Китай, надо защищать Украину. Потому что на нас напали… А Китай — один из больших игроков, который обещал независимой Украине безопасность в Будапештском меморандуме, базируясь на том, что Украина отдавала ядерное оружие взамен на свою безопасность. Где теперь все эти гаранты, все эти страны, которые должны защищать нашу независимость?», — заявил Владимир Зеленский.

Ну, вы поняли, да?

Китай должен защищать Украину потому что он… подписал Будапештский меморандум 1994 года. Вот что сказал Владимир Зеленский. Что, конечно же, бред. Документ подписан Россией, Украиной, США и Великобританией. Китай в те годы ещё только мечтал о своей нынешней роли в мировой политике. Но заигравшийся в «президента Голобородько» посредственный актёр, похоже, и сам верит, что КНР была в числе подписантов меморандума.

То есть всё-таки — cocainum?

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