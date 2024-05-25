Мнение: Почему полезно работать руками, запрет лежать на лавочках и реклама отказа от уборки в Британии

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему работать руками — тоже иногда нормально. Цитирую из середины поста (ссылка):



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Д. Работа является отличным отдыхом. Гейб Ньюэлл — владелец Стима и миллиардер — установил в своём гараже несколько станков и бочки с солью для воронения стали. Будучи компьютерщиком и, вдобавок, главой корпорации, господин Ньюэлл вынужден заниматься этим в свободное от работы время — его бизнес слишком велик, чтобы там была нужда в самодельных стальных мечах, например.



Однако если бы Гейб Ньюэлл владел, допустим, автосервисом или мебельным производством, он мог бы отдыхать от умственной работы, работая пару часов в день руками в собственном бизнесе. В качестве дополнительного преимущества он бы получал значительно более жёсткий контроль над тем, что происходит в цеху.





Е. Без работы люди начинают деградировать — нам надо напрягаться, чтобы держать себя в форме. Вместе с тем, когда бизнес хорошо отлажен, много работать просто не нужно: хватает одного часа в день или даже часа в неделю. А если деньги грамотно вложены в акции, иногда работать вообще почти не нужно: снимай дивиденды по мере поступления, закидывая половину обратно в акции, да и всё.



Но если тратить всё свободное время на «отдых», есть риск скатиться в уныние, тревожность, новостебесие и тому подобные неприятные состояния. Поэтому даже когда работы объективно нет, разумно её придумать.



Два неочевидных замечания. Во-первых, чтобы поддерживать правильное расположение духа, работать руками стоит с максимальным качеством, на 12 баллов из 12 — даже если это какая-нибудь мелочь, которая ни на что не влияет.



Во-вторых, если «ручная» работа соответствует характеру, делается в режиме бескомпромиссного качества и не занимает слишком большую часть рабочего дня, она приносит не меньшее удовольствие, чем прогулка на катере в приятную летнюю погоду.





Ё. Большие начальники, которые даже кофе себе не наливают сами, предпочитая каждый раз нажимать под столом кнопку вызова секретаря, с размаху напарываются на проблему безделья на пенсии. Руководящей работы у них больше нет, работать руками они не привыкли и, как правило, уже не собираются привыкать. Как итог, они вынуждены проводить почти всё своё время в праздности, что самым пагубным образом сказывается на их рассудке и их физическом здоровье.



Возможно, вам до пенсии ещё несколько десятилетий. Однако самый разумный угол зрения — 90 градусов от вертикали. Смотреть надо не только под ноги, но и далеко вперёд, думая и о своей пенсии, и даже о пенсии своих правнуков. Такая дальняя перспектива задаёт хороший настрой и помогает в делах.

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2. В некоторых регионах России власти развернули борьбу за чистоту (ссылка):



В Ярославле местные власти поддержали инициативу о внесении изменений в правила благоустройства города. Речь идет о запрете лежать на лавочках, передает «Подъем».

В администрации уточнили, что запрет ввели из-за многочисленных жалоб горожан. «В весенне-летний период лавки в центре города занимают люди, ведущие маргинальный образ жизни, что вызывает негативное впечатление у жителей и туристов», — рассказал собеседник издания. Штрафы за лежание пока не ввели.

В разговоре с «Подъемом» общественник Сергей Казанский пожаловался на бомжей. «Есть у нас центральная улица у ротонды Гостиного двора, зона охраны ЮНЕСКО. Мэрия выполнила благоустройство сквера, установила лавочки. Но эти лавочки оккупировали бомжи», — рассказал он.

С лета 2023 года в Ярославской области начали наказывать за плевки в общественных местах. Нарушителей отслеживают по камерам. За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи. А тем, кто сообщит о плюющихся, обещают приплачивать.

С одной стороны, согласен, лавочки нужны, чтобы на них сидеть. Но, с другой стороны, надо же бомжам где-то лежать? Если не на лавочках, то где?

3. Особенности национального характера. Немцы, обеднев, начали экономить дисциплинированно и «в лоб»: власти требуют от бюргеров мыться пореже и побыстрее. Англичане пошли своим традиционным путём. Британские учёные объяснили, что уборка в доме – занятие вредное, а микробы — это хорошо. Вот отрывок из недавней публикации в британском издании (ссылка):

«Почему грязный дом полезен для вашего здоровья: [британские] ученые говорят, что микробы в доме могут сохранить ваше здоровье»: Британцев уже убедили, что мыться вредно, теперь агитируют перестать прибираться в доме и мыть полы.

«Принцип, лежащий в основе этого, заключается в том, что так же, как в нашем организме есть микробиом — сообщество бактерий, вирусов и других крошечных микробов, — он есть и в наших домах, офисах и даже больницах. И точно так же, как поддержание здорового баланса микробов в организме человека является ключом к предотвращению болезней, здоровая смесь микробов в наших домах может «положительно влиять на наше здоровье и благополучие», по словам Сары Хейнс, доцента Университета Торонто.

Точно так же, как использование антибиотиков может убить хорошие и плохие бактерии в нашем организме, исследования показывают, что уборка с использованием отбеливателя и других агрессивных моющих средств может нарушить микробиом в комнате, уничтожая хорошие микробы, которые могут сдерживать вредных насекомых».