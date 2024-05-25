Рупор кремлевской пропаганды:

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25.05.2024, 21:55, Разное
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Необходимо эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК, а наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке (с) Путин

Ну вот и настало время для тех волонтерских команд, которые делали различные образцы кустарных дронов, РЭБ, систем связи и т.д. и т.п., но не могли пробиться в силу разных причин к возможностям массового производства при поддержке государства.
Ускорение принятия на вооружение наиболее толковых образцов уже зарекомендовавших себя на поле боя это один из способов ускорить адаптацию ВС РФ к быстро меняющимся условиям войны.

Источник: Colonel Cassad


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