Рупор кремлевской пропаганды:

Необходимо эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК, а наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке (с) Путин

Ну вот и настало время для тех волонтерских команд, которые делали различные образцы кустарных дронов, РЭБ, систем связи и т.д. и т.п., но не могли пробиться в силу разных причин к возможностям массового производства при поддержке государства.

Ускорение принятия на вооружение наиболее толковых образцов уже зарекомендовавших себя на поле боя это один из способов ускорить адаптацию ВС РФ к быстро меняющимся условиям войны.

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