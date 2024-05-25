70 тысяч сотрудников и 1 млн тонн хайтек-продукции в год: в Пскове запустят самое передовое в мире высокотехнологичное производство

В Пскове к 2035 году построят самый передовой высокотехнологичный завод в мире – он будет ежегодно отгружать порядка 1 млн тонн хайтек-продукции и позволит трудоустроить до 70 тысяч человек.

Предприятие станет абсолютным рекордсменом – если на Западе высокотехнологичные предприятия дают работу сотням или даже десяткам сотрудников, практически не влияя на ситуацию на рынке труда, то на отечественном хайтек-комбинате удастся трудоустроить каждого четвёртого псковича. Ожидается, что население города вырастет как минимум вдвое за счёт переселения массы рабочих единиц, включая даже петербуржцев и москвичей. К высоким технологиям потянутся выпускники технических училищ, квалифицированные слесари, токари, маляры, разнорабочие.

Что именно будет выпускать новый завод, пока неясно – установлены только цифры по массе отгружаемой высокотехнологичной продукции. На старте она должна составить не менее 400 тысяч тонн, а к 2040 году выйдет на уровень в 1 млн тонн. Кроме того, у завода появятся свои подшефные сельхозпредприятия и крупный дачный посёлок для инженерного-технического состава и топ-менеджмента.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». По неофициальной информации, его курирует некий бывший высокопоставленный чиновник, ранее возглавлявший ОАО «Рособоронсервис».

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