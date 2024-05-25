 

Представлен бюджетный смартфон с хорошими характеристиками HMD Aura

25.05.2024, 18:55, Разное
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HMD Global, финская компания, известная своими телефонами под брендом Nokia, представила новый бюджетный смартфон HMD Aura. Согласно изданию GizmoChina, этот аппарат предлагает хорошее соотношение цены и качества — его стоимость составляет около $118 (примерно 10,8 тыс. руб. на 25 мая 2024 года).

HMD Aura оснащен 6,56-дюймовым HD+ IPS LCD дисплеем с разрешением 900 на 1600 пикселей и соотношением сторон 16:9, что отличает его от аналогичного Pulse Pro, имеющего более современные углы и соотношение сторон 20:9.

Внутри устройства находится 28-нм чипсет Unisoc SC9863A1, такой же, как в Nokia C31. Аппарат оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, чего достаточно для повседневных задач, таких как просмотр веб-сайтов и онлайн-трансляций. В тесте GeekBench 6 процессор набрал около 160 баллов в одноядерном режиме и 725 баллов в многоядерном.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 10 Вт через порт USB-C. Также имеется 3,5-мм разъем для наушников.

Основная камера HMD Aura на задней панели имеет разрешение 13 мегапикселей и дополнена объективом для глубины. Фронтальная камера на 5 мегапикселей предназначена для селфи.

Сканер отпечатков пальцев установлен на задней панели устройства. Смартфон работает под управлением последней версии Android 13.


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