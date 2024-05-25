В Роскачестве рассказали, как выбрать кондиционер

При выборе кондиционера для квартиры необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Прежде всего, мощность устройства должна соответствовать размеру помещения, а уровень шума внутреннего блока не должен превышать 25-30 дБ. Также важно определиться с типом кондиционера: сплит-системой или моноблочным. Об этом пишет издание NEWS.ru, ссылаясь на Роскачество.

Сплит-системы состоят из двух блоков – внутреннего и наружного, что обеспечивает более эффективное охлаждение с низким уровнем шума. Моноблочные кондиционеры включают все компоненты в одном корпусе, обычно дешевле, но менее эффективны и могут быть более шумными.

Роскачество рекомендует выбирать кондиционеры с высоким классом энергоэффективности (от A до A++) и изучать отзывы о различных брендах перед покупкой. Важно удостовериться, что выбранная модель подходит для конкретного помещения и не создаст проблем с установкой.

Кроме того, следует обратить внимание на наличие дополнительных функций, таких как режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и другие. Обязательно проверьте наличие гарантии от производителя и продавца, а также узнайте, предоставляет ли продавец услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров.