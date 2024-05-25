VK сосредоточится на развитии своих мессенджеров после закрытия ICQ

26 июня ICQ, принадлежащий VK, прекратит свою деятельность. Об этом пояснила пресс-служба компании.

VK объявила о своем намерении сосредоточить усилия на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса VK WorkSpace для бизнеса. Сотрудники ICQ будут интегрированы в эти проекты, что поможет усилить экспертизу.

“Сервис приостановит свою работу с 26 июня”, – гласит официальное сообщение.

Согласно отчету оператора сотовой связи Yota, в 2024 году Telegram стал самым востребованным онлайн-сервисом в России, отражая растущую активность россиян в интернете и уменьшение интереса к традиционным звонкам.