Мнение: Кто не переобувается, у того ноги воняют

Джастина Трюдо обвиняют в торговле убеждениями. В 2010 году он заявлял, что регистрация оружия — первый шаг на пути к его изъятию у граждан, и что такого никогда не будет, так как вся канадская культура построена на владении оружии.

На мой взгляд, современная канадская культура построена на разных низостях, однако это тема для отдельной дискуссии. Для сегодняшней темы важно, что в 2022, по прошествии 12 лет, тот же Джастин Трюдо торжественно провозгласил, что «с этого дня покупка, продажа и передача ручного огнестрельного оружия в Канаде объявляются вне закона» (ссылка, ссылка).

Хороший повод посмеяться над врагом России, однако менять мнение — это нормально. Торгуют убеждениями как раз люди, которые своих мнений не меняют никогда.

Представим себе политика, который выступает, допустим, за легализацию огурцов: вот чтобы каждый совершеннолетний гражданин мог свободно зайти в продовольственный магазин, предъявить кассиру паспорт и купить себе огурец.

Через некоторое время политику предъявляют убедительные доказательства ошибочности его идеи. Показывают печальную статистику, отводят на экскурсию в больницу, где хирурги извлекают огурцы из пострадавших пациентов. Объясняют, что если продавать огурцы только лицензированным поварам, существенных неудобств граждане не испытают.

Сопоставив факты, политик понимает, что он ошибся, неверно оценил ситуацию. Или может быть, даже не ошибся: просто несколько лет назад легализация огурцов была полезной для страны идеей, но сейчас ситуация изменилась, и эта практика для страны вредна.

Теперь политику надо сделать сложный выбор. Или честно изменить своё мнение, публично заявив, что он против легалайза, или… продать свои убеждения и навредить стране, чтобы красивее выглядеть в глазах толпы.

Когда я вижу, что кто-то сейчас говорит одно, тогда как 5-10 лет назад он говорил совершенно другое, я просто пожимаю плечами. Возможно, перед нами беспринципный тип, который «колеблется с линией партии». Но вполне может оказаться и обратное: тогда искренне думал так, теперь искренне думает иначе и, вероятно, досадует из-за того, что ошибался раньше.

Когда же я вижу человека, который своего мнения не меняет никогда — ни по каким вопросам и ни при каких обстоятельствах, я предполагаю, что факты этому господину безразличны. Передо мной или фанатик, живущий в собственной вымышленной реальности, или лицемер, который готов называть чёрное белым ради достижения своих некрасивых целей.