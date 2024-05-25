«Ты сам с этим барахлом ходи» – московские бездомные отказались принимать бесплатные смартфоны Xiaomi

В Москве завершился провалом социальный проект по раздаче бездомным бесплатных смартфонов марки Xiaomi – из трёх тысяч гаджетов удалось вручить только несколько сотен.

В некоторых случаях возникали потасовки с волонтёрами и социальными работниками. Так, на видео, распространившемся в сети, москвич без определённого места жительства выбивает из рук коробку с телефоном у волонтёра и начинает толкать его.

– Если бомж, то и не человек уже? Ты меня за кого считаешь? В глаза смотри мне, паскуда! Ты с этим барахлом сам ходи, мразь! – кричит он и пытается ударить социального активиста по лицу.

Как выяснилось позже, агрессивный москвич был в нетрезвом состоянии, однако это не единичный случай стычек. Те бездомные, которые вели себя спокойнее, объяснили, что не намерены принимать такие подарки из-за низкого престижа марки и технических проблем. В частности, один заявил, что на смартфонах Xiaomi плохо работают NFC и геолокация, что затрудняет использование городского приложения для оплаты парковки.

По всей видимости, в следующий раз социальные службы будут закупать телефоны марки Samsung – большинство получателей помощи от города назвали их «минимально приемлемыми». Оказавшиеся бесполезными аппараты Xiaomi утилизируют или отправят в регионы.

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