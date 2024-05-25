Швеция поддержала дальнейшее отстранение россиян от международных турниров

В Швеции высказались за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, пишет Expressen.

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил: «Мы абсолютно уверены, что Россию нужно оставить исключенной из числа участников. Швеция занимает сильные позиции в международном хоккее и является значимым игроком на мировой арене».

13 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии на сезон 2024/2025, ссылаясь на текущие риски безопасности.

Ранее бывший президент IIHF Рене Фазель выразил надежду на скорейшее возвращение РФ на мировую арену, отметив: «Надеюсь, россияне вернутся как можно раньше, но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику».