Рупор кремлевской пропаганды: Отмена танкового биатлона

В этом году на форуме "Армия 2024" не будет танкового биатлона.

Официальная мотивировка – мероприятия требуют привлечения большого количества военнослужащих отвлекаемых от других обязанностей.

О полной отмене речь не идет, на текущий момент это приостановка в условиях идущей войны. Тем не менее, это знаковое и достаточно символическое изменение показывающее что в МО РФ и далее будут происходить серьезные изменения – смена министра обороны вопрос не косметический.

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