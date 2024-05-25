 

Рупор кремлевской пропаганды: Отмена танкового биатлона

25.05.2024, 12:55, Разное
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В этом году на форуме "Армия 2024" не будет танкового биатлона.
Официальная мотивировка – мероприятия требуют привлечения большого количества военнослужащих отвлекаемых от других обязанностей.
О полной отмене речь не идет, на текущий момент это приостановка в условиях идущей войны. Тем не менее, это знаковое и достаточно символическое изменение показывающее что в МО РФ и далее будут происходить серьезные изменения – смена министра обороны вопрос не косметический.

Источник: Colonel Cassad


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