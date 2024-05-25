Эксперт заявила, что VR-очки провоцируют тошноту, боли в голове и шее

Использование VR-очков может негативно сказываться на здоровье, пишет кандидат медицинских наук Елизавета Краснолуцкая в интервью “Вечерней Москве”. Она поделилась результатами исследований, в которых участвовали два человека одного возраста с одинаковым временем, проводимым за мониторами: один работает в офисе, а другой играет в компьютерные игры в VR-очках. У обоих проверили остроту зрения, внутриглазное давление и состояние сетчатки.

Краснолуцкая подчеркнула, что VR-очки особенно опасны для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, так как их зрительная система еще развивается. Длительное использование VR-очков может привести к близорукости и астигматизму. Также существует риск развития компьютерного зрительного синдрома, который сопровождается головными и шейными болями, сухостью в глазах и ощущением песка в них.

Синий спектр излучения экранов также опасен для глаз. Короткие световые волны несут больше энергии и могут нанести вред зрению, особенно свет с длиной волны до 500 нанометров. Это приводит к снижению остроты зрения без возможности восстановления.

Резкая смена кадров в VR-очках и необходимость фокусироваться на разных расстояниях увеличивают нагрузку на глаза, вызывая головокружение, тошноту и нарушение координации. У геймеров симптомы зрительного утомления проявляются сильнее, чем у офисных работников.

Краснолуцкая рекомендует ограничивать время, проводимое за экранами, делая перерывы каждые 20–30 минут. Во время перерывов следует смотреть вдаль, чтобы дать глазам отдохнуть. Также она советует использовать защитные очки, блокирующие синий свет, и работать в хорошо освещенных помещениях. Регулярные визиты к офтальмологу также помогут сохранить зрение.

“Наши данные показывают, что виртуальная реальность требует особого внимания и осторожности, особенно при длительном использовании”, — подытожила Краснолуцкая.