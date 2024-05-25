Имперский министр торга пожурил корабелов за низкие темпы строительства яхт для бояр

Имперский министр торга и рукоделия, граф Василий Муторов посетил Третий яхтостроительный завод в Петроградской губернии. В это прекрасное место высокий чиновник прибыл с инспекцией, чтобы лично проверить ход работ по строительству новых отечественных яхт, пользующихся спросом у бояр.

К горечи министра порадовать своих ясновельможных сподвижников в сей раз не выглядит возможным – заморские рестрикции привели к задержкам с поставкой комплектующих, прежде всего из Маньчжурии.

«Понимаете, боярин, детали разные – раньше морем везли, теперь железкой, а иногда гужевым транспортом. В восточной части империи в сезон дождей такая муляка, что даже бричка не проедет, но мы всё равно все яхты построим», – пояснил разнорабочий верфи Порфирий.

Граф Муторов поручил управляющему верфи дать батога лодырям и трудоустроить на предприятие батраков из Бухарского эмирата.

Завершилось посещение министра спуском на воду яхты «Боярыня Терешкова» – её обладателем стал сотрудник Петроградской таможни.

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