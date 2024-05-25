Бегство лосося, потеря солода на вискикурнях и гибель урожая – какие несчастья постигли Норвегию, Ирландию и Испанию после признания Палестины

Празднование официального признания независимости Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией 22 мая было омрачено внезапно обрушившимися на европейские страны катаклизмами.

Уже через час после публикации первых сообщений в СМИ о решении Осло установить отношения с Палестинским государством, норвежские экологи зафиксировали массовую миграцию лосося – в течение ближайших дней территориальные воды страны могут покинуть до половины всей популяции лучепёрных рыб. По самым скромным оценкам потери экономики Норвегии составят три миллиарда евро только в 2024 году.

В полдень 22 мая премьер-министр Ирландии Саймон Харрис объявил о первой в истории страны остановке всех государственных и частных заводов по производству виски. На столь непопулярное решение власти были вынуждены пойти после внезапной потери всего солода, который по неизвестным причинам сгнил за несколько часов. Возобновление работы на вискикурнях будет возможно не ранее августа. Как пишет обозреватель авторитетной газеты The Irish Times, потери производителей крепких напитков «изумрудного острова» оцениваются в два миллиарда евро.

Испания утром 22 мая подверглась нашествию саранчи; вредители уничтожили как минимум половину урожая овощей и фруктов. По неустановленной пока причине стихийное бедствие не затронуло территории соседних Португалии и Франции. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас оценил ущерб фермерам в пять миллиардов евро и пообещал оказать пострадавшим финансовую помощь.

Заместитель главы Госдепа США Роберт Джефферсон на экстренном брифинге призвал европейские страны воздержаться от поспешных выводов об истинных причинах стихийных бедствий.

– Пока нет никаких доказательств, что незавидная участь Испании, Ирландии и Норвегии связана с их решением признать Палестину. Это жизнь, всякое бывает, мы глубоко убеждены, что это просто совпадение. Поэтому США не допустят безосновательных обвинений в адрес Израиля, – сказал Джефферсон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём официальном X выразил соболезнования пострадавшим гражданам ЕС, призвав другие страны всегда взвешенно принимать важные решения на международной арене.

—