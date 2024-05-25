Медики рассказали, как гипертоникам подготовиться к жаре

Перед началом лета стоит обратить внимание на выбор препаратов для снижения артериального давления в условиях жары. Этот совет дает кардиолог и терапевт из клиники DocMed Ярослав Ашихмин в интервью для «Газета.Ru».

Перед наступлением жары рекомендуется посетить терапевта для обычного медицинского осмотра и выявления факторов риска дегидратации и теплового удара. В случае повышенного давления особенно важно подобрать оптимальную схему лечения, учитывая климатические условия. Расширение сосудов при высоких температурах может усилить эффективность препаратов, но менять режим приема без консультации врача опасно.

“Изучите симптомы теплового удара и при необходимости вызывайте скорую помощь. Регулярные контрастные души помогут подготовить организм к жаре и уменьшить риск теплового удара, но изменяйте температуру воды постепенно. Планируйте свои дни так, чтобы минимизировать время, проведенное на улице в период наибольшей жары. Ультрафиолетовая защита необходима для предотвращения старения кожи и развития опасных заболеваний”, – говорится в сообщении.

Гипертоникам особенно важно пить достаточное количество воды в жаркую погоду, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальное давление. Нельзя находиться на прямом солнце долгое время, носите защитные головные уборы и светлую одежду. Важно оставаться в прохладных помещениях.