В ООН зафиксировали «катастрофическое» воздействие на мирных жителей боевых действий на северо-востоке Украины

Свидетельства, собранные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, говорят о катастрофическом воздействии на мирных жителей недавней эскалации боевых действий на северо-востоке страны, где российские вооруженные силы захватили контроль над несколькими селами.

Об этом на брифинге в Женеве заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Люди, бежавшие из районов, расположенных вдоль линии фронта в Харьковской области, сообщила она, рассказывают о том, что им пришлось несколько дней ютиться в холодных темных подвалах, без электричества – на фоне интенсивных воздушных бомбардировок, ударов беспилотников и ракет, а также артиллерийских обстрелов.

Произошло массовое разрушение жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Более десяти тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

По данным Мониторинговой миссии, с начала наступления российских вооруженных сил 10 мая в Харьковской области погибли по меньшей мере 35 мирных жителей, 137 получили ранения. Среди убитых и раненых в северной части региона, где происходили наиболее ожесточенные бои, более половины людей были старше 60 лет. По словам Лиз Тросселл, это свидетельствует о непропорционально большом количестве пожилых людей в приграничных и прифронтовых районах, которые во многих случаях не могли или не хотели покидать свои дома даже в условиях стремительно ухудшающейся ситуации в сфере безопасности.

С 10 мая сотрудники Мониторинговой миссии опросили 90 перемещенных гражданских лиц и посетили несколько мест, подвергшихся ударам. Люди рассказывали, что видели убитых или раненых соседей.

Местные власти и волонтеры идут на серьезный риск, чтобы помочь уязвимым людям добраться до безопасного места. 16 мая два медицинских работника, два водителя скорой помощи и местный чиновник получили ранения, когда пытались вывести мирных жителей из села Бугаевка.

Утром 19 мая российские вооруженные силы нанесли удар по базе отдыха в поселке Черкаска-Лозовая под Харьковом. Менее чем через 20 минут по объекту был нанесен повторный удар, когда на месте происшествия уже находились полицейские и медицинские работники, прибывшие для оказания помощи пострадавшим. Посетившие это место наблюдатели Мониторинговой миссии зафиксировали гибель по меньшей мере шести гражданских лиц, десятки людей получили ранения.

Многие из эвакуированных из Вовчанска и других районов прибыли в Харьков, который также подвергается обстрелам. В четверг по Харькову было нанесено несколько ракетных ударов, в результате которых, по сообщениям, погибли семь мирных жителей и 21 человек получил ранения.

– Мы вновь призываем Российскую Федерацию строго соблюдать все нормы международного права, касающиеся ведения боевых действий, – заявила Лиз Тросселл на брифинге в Женеве. – Долгосрочные последствия войны в Украине будут ощущаться поколениями, а задача по восстановлению разрушенных общин будет становиться все масштабнее с каждым новым днем насилия и разрушений.