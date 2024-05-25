Мнение «аналитика»: О последнем шансе Украины… Пора уже начать признавать горькую реальность?

Полулегитимный украинский президент Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» с 10 пунктов до трёх, отказавшись даже от восстановления территориальной целостности, а число требований к западным спонсорам уменьшил до двух. Теперь он хочет «защиты» неба над Киевом с территории НАТО и разрешения бить новыми дальнобойными ATACMS’ами по любым целям в пределах международно признанных границ России.

И это — уже агония.

Новых идей у Киева нет. Своё требование «закрыть небо» он опубличил ещё 24.02.2022 — и получил несколько предсказуемый ответ. Сейчас готовность #НАТО поддержать своего терпящего бедствие «прокси», возможно, и выросла. Но всё же не настолько, чтобы рисковать.

Что же до ударов по России…

Заметим, во-первых, что Владимир #Зеленский не требует ничего из того, что могло бы реально изменить ситуацию на поле боя. Ни 155-мм снарядов, ни ПТРК, ни танков или БТР. Видимо, понимает, что сейчас уже ничто эту ситуацию в пользу ВСУ изменить не сможет. А требует он разрешения на террор в отношении мирных россиян и защиты НАТО, чтобы за этот террор хотя бы по Банковой не прилетело. На остальное ему плевать.

Но переход к террору — последний и, как показывает практика большинства стран мира, нулевой шанс проигрывающей стороны. Каждому русскому памятны две чеченских кампании, когда оказавшиеся на грани поражения боевики начали наносить удары по жилым домам, атаковать больницы и роддома, взрывать станции метро и гражданские самолёты. Защитники этих уродов тоже говорили, что это, мол, «справедливо» — и где они все теперь? Если не в могилах, то в забвении просят милостыню на Брайтон-бич.

Помогло ли это Чечне? Конечно же нет. А вот восстановление нормальных отношений с Россией привело республику к весьма высокому уровню жизни. И теперь большинство чеченцев плюются при упоминании имени Джохара Дудаева.

Так, может, и Украине пора бы отрешиться от иллюзий, что террор поможет ей? Может, пора бы начать признавать реалии, заканчивать самоубийственную бодягу и затевать новую «Переяславскую раду», вернув Израилю полулегитимного Владимира Зеленского?

Он ведь сможет там зарабатывать игрой *** на рояле?

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