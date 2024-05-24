“В том смысле, в котором он был рожден, рок-н-ролл сегодня мертв”: Максим Леонидов о музыке, современном поколении и становлении карьеры

Максим Леонидов – известный певец, музыкант, актер и телеведущий. Он был одним из основателей бит-квартета «Секрет» и сейчас успешно выступает сольно. Кто-то видит в нем талантливого музыканта, а кто-то считает его непонятным и даже эксцентричным артистом. Максим Леонидов не просто исполняет песни, он каждую из них играет вместе с коллективом «Hippoband», с которым он сотрудничает уже более 20 лет.

О детстве и юности

Детство и юность Максима Леонидова прошли в Ленинграде, в семье известных артистов Театра комедии. Его отец, Леонид Леонидов (Шапиро), и мать, Людмила Люлько, были заслуженными артистами РСФСР. Максим унаследовал талант от родителей и уже в детстве проявлял любовь к музыке и сцене. После школы он поступил в Хоровое училище имени Глинки, а затем успешно закончил ЛГИТМиК.

О работе в театре

Во время учебы в ЛГИТМиКе Леонидов дебютировал на театральной сцене, играя Ивана Карамазова в дипломном спектакле по произведению Федора Достоевского. Его музыкальный талант нашел применение в спектакле-ревю «Ах, эти звезды!». В дальнейшем он блестяще спародировал Элвиса Пресли в спектакле «Король рок-н-ролла». В израильской эмиграции Леонидов сыграл роль Фараона в мюзикле «Иосиф и его потрясающая полосатая рубаха», а по возвращении в Санкт-Петербург участвовал в постановке мюзикла «Подходцев и другие». Впоследствии он сыграл главную роль в комедии «Отпетые мошенники», выступая как актер и композитор, а также участвовал в мюзиклах и спектаклях на сцене Театра музкомедии. Новый мюзикл «Я ненавижу Гамлета» был анонсирован Максимом в начале 2022 года, но его премьера не состоялась из-за отъезда за границу.

О становлении карьеры

Максим Леонидов, вернувшись из армии в 1983 году, стал одним из основателей группы «Секрет». Вместе с Николаем Фоменко, Андреем Заблудовским и Алексеем Мурашовым они начали репетиции, и уже через два года коллектив завоевал популярность. Вскоре бит-квартет стал настоящим явлением, завоевав армию поклонников. Песни «Привет» и «Буги-вуги» стали хитами, но группа просуществовала всего 5 лет.

После ухода из «Секрета» Максим Леонидов решил начать сольную карьеру, а затем собрал новую группу под названием Hippoband. С первыми хитами «Конь» и «Девочка-видение» он вернулся к былой славе. Альбом «Проплывая над городом» принес исполнителю небывалый успех.

В 1999 году вышел диск «Не дай ему уйти», который стал популярным благодаря синглу с одноименным названием. Трек стал гимном студенческой романтики и долго держался на вершинах хит-парадов. Вместе с Ириной Желновой Леонидов исполнил хит в проекте «Фабрика звезд».

В 2017 году Максим порадовал поклонников альбомом «Над». К 55-летнему юбилею артист провел сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В 2020 году Леонидов представил песню «Мон амур» на музыку Ханана Бен Ари. В 2021 году в его репертуаре появился лирический трек «В твоем городе осень», в клипе на который сыграла его жена.

О съемках в фильмах

Кроме музыки, в жизни Леонидова важное место занимает кинематограф. У актера около двух десятков работ в кино. В музыкальном фильме «Грустить не надо», где артисты исполняли песни 30-х и 40-х годов, Максиму досталась композиция «Сядь со мною рядом», написанная для спортивной драмы 1941 года «Боксеры».

В драме «Высоцкий. Спасибо, что живой» он исполнил роль Павла Леонидова. Позднее на экраны вышла историческая драма «Белая гвардия», в которой Леонидов появился в образе офицера.

О музыке

«Слушаю ли я современную российскую музыку? – размышляет Максим Леонидов. – Я не переношу новые жанры, такие как хип-хоп и рэп. Но я допускаю, что там тоже есть талантливые люди, которые создают музыку в этом направлении. За новыми рок-группами я не слежу, так как слушаю иную музыку – джаз и блюз. Последний концерт, который произвел на меня впечатление – это концерт Ришара Бона. У этого музыканта очень мелодичная и интересная музыка. Ей подойдет определение «арт»».

«В том смысле, в котором он был рожден, рок-н-ролл сегодня мертв» – утверждает певец.

О современном поколении

«Мне кажется, что каждый жанр музыки имеет право на существование, если он выполнен талантливо, – рассуждает музыкант. – Например, я не понимаю death metal, где исполнители рычат, но это не означает, что этот жанр не имеет своих поклонников. Рэп и хип-хоп тоже имеют свою аудиторию, и я уважаю их творчество. Даже в моем мюзикле «Я ненавижу Гамлета» есть персонаж, который читает рэп. Важно, чтобы музыка вызывала эмоции и находила своего слушателя. Я никогда не задумывался о том, чтобы «осовременить» свои песни и добавить в них электронику. Мне важно сохранить свою уникальность и не подстраиваться под современные тренды. Хотя мы живем в современном мире и слышим, что происходит в музыкальной индустрии, я считаю важным сохранить свою уникальность и не поддаваться на влияние современных вкусов. Конечно, я уважаю мнения и предпочтения молодого поколения, но считаю, что важно оставаться верным себе и своему стилю».

Таким образом, Максим Леонидов является талантливым музыкантом, который предпочитает сохранять свою уникальность, не поддаваясь современным трендам.