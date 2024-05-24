Мнение «аналитика»: О втором шансе жилищно и материально обеспеченной дамы… Найдёт?

Одна дама однажды решила начать новую жизнь, слегка перешагнув 40-летний рубеж. Казалось бы, к этому возрасту уже должна бы прийти мудрость или хотя бы опыт. Но дама решительно развелась с мужем, который все 20+ лет брака её всем обеспечивал, а теперь перестал всем устраивать. И смело отправилась с двумя детьми устраивать своё женское счастье самой.

Закономерно, что лет через пяток или чуть больше она пришла к… даме, умудрённой жизненным опытом за ценным советом.

Мол, так и так, я полностью свободна от мрачных уз, практически молода хотя бы в душе, жильём обеспечена и на салат и йогурт зарабатываю сама честным трудом школьным психологом. С какого перепугу мой #мужчина всё никак не находится и где мне его найти?

Немного оторопев от простоты запроса, дама умудрённая стала разбираться с чужими проблемами, чтобы отвлечься от своих — коих, как и у всех в известном возрасте женской мудрости, вагон с телегой. Оказалось, что решительная #женщина ушла в новую жизнь, вынеся из старой глубокую обиду на бывшего супруга. Который внезапно оказался «тираном и деспотом, кричал и унижал жутко». Но при этом, имея «какой-то» — женщина не особо вникала — строительный #бизнес, всем её обеспечивал так, что денег в её жизни «было больше чем достаточно». А после развода, в котором далёкая от бизнесовых разборок дама выжала из бывшего по-максимуму, их стало просто достаточно.

А потом всплыл ещё один нюанс: в прекрасной новой жизни повзрослевший сын почему-то стал жутко инфантильным и психически нестабильным. Что требует не только постоянной материнской заботы, но ещё и постоянных расходов. И дочь тоже подрастает: ей уже 16, а подростковые моды нынче не сказать, чтобы дёшевы. То есть, цветы жизни превратились в сгусток проблем, за решение которых бывший супруг браться совсем не хочет. По уважительной причине: он, — грубый, деспотичный, толстокожий — после развода слёг с инсультом, и теперь ему самому нужна помощь. Но последнее обстоятельство дама умудрённая посоветовала поскорее забыть и молиться за скорейшее открытие наследственного дела на детей. Других шансов укрепить своё материальное положение у школьного психолога, чьих собственных доходов не хватит и на котёнка, нет вообще никаких.

Что же до шансов найти #отношения с мужчиной, тут ответ был менее приятным, зато неожиданно честным. «Вполне возможно, что вы очаровательная #женщина, но вы идёте в комплекте с вашими проблемами. Отделить вас от них невозможно. Ваши дети жрут #деньги, как машина-шредер. Сама вы не сможете не думать каждую минуту о сыне. Плюс вы до сих пор думаете о тех унижениях, которых натерпелись в браке. Женщина с таким содержанием головы на брачном рынке имеет ценность не низкую и даже не нулевую, а отрицательную. И помочь в такой ситуации может только чудо», — таков был вердикт.

И ведь, по сути, если не преувеличивать «психиатрические проблемы» сына, о которых одна дама очень мало рассказала, а другая очень много нафантазировала — у кого из детей в подростковом возрасте не было «депрессий» и кого не обвиняли в «инфантилизме»? — ситуация типична. Сначала дама решительно рушит свой долгий брак, пусть недостаточно романтичный, зато вполне стабильный: 20 лет — не шутка. Потом азартно борется за выгоды при разводе и, конечно же, их получает. В том числе потому что у «тирана и деспота» обычно есть совесть, он любит детей и чувствует вину перед когда-то любимой женщиной. На всё это можно крепко надавить и всё, что нужно, выбить.

Ну а потом начинается прекрасная вольная #жизнь, где на каждом шагу — неприятные сюрпризы. Дети растут и требуют денег, вымученная квартира — ремонта, а выбитые правдами и неправдами #деньги заканчиваются. Если ещё по каким-то причинам худеет или иссякает поток алиментов, а привычная работа — это больше для души, но не про #финансы, начинается жуть и… поиски нового #мужчины. Который каким-то чудом всё это разрулит. Удивительно ли при таких обстоятельствах, что «спаситель» упорно не желает находиться?

Ох, дорогие женщины… А может, для вас было бы лучше не рушить то, что строилось годами — и не только вашими трудами, к слову, — ради сладких иллюзий и прочих химер?

Карма сработает — и жизнь за такое расточительство ударит больно, притом неоднократно, разве нет?

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