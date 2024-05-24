 

Люди с ревматоидным артритом могут пострадать от болезней сердца

24.05.2024, 17:05, Разное
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Ревматоидный артрит не просто “суставное заболевание”, как считается многими. Это системное воспалительное заболевание, которое может затронуть не только суставы, но и другие органы. Врач Александр Мясников предупредил о его опасных последствиях.

Это заболевание может возникать даже у детей, но чаще страдают люди от 50 лет, особенно женщины. Симптомы часто симметричны: боль в мелких суставах одной руки может отразиться на другой. Утренняя скованность также характерна для ревматоидного артрита.

Однако помимо боли и ограничений подвижности ревматоидный артрит увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Воспалительный процесс может разрушать сердечно-сосудистую систему, вызывая такие осложнения, как перикардит и аритмия. Также возможны негативные изменения в состоянии органов слуха, зрения и легких.

Кроме того, ревматоидный артрит увеличивает риски тромбозов и даже рака. Поэтому важно обращаться к врачу при первых признаках заболевания.


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