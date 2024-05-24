 

Искусственный интеллект Google советует есть камни и добавлять клей в пиццу

24.05.2024, 16:00, Разное
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Пользователи соцсетей обратили внимание на странное поведение искусственного интеллекта Google, предназначенного для автоматического ответа на запросы пользователей. Подобные советы вызывают смех и опасения.

Некоторые из рекомендаций искусственного интеллекта действительно выглядят необычно и опасно. Например, на вопрос о том, почему сыр не прилипает к пицце, ИИ предложил использовать “нетоксичный клей”.

Другим примером является совет по употреблению камней в пищу. Искусственный интеллект рекомендует съедать хотя бы один камень в день, ссылаясь на мнение геологов из Калифорнийского университета в Беркли. Однако такие рекомендации несут опасность для здоровья.

В ряде случаев искусственный интеллект Google дает безвредные, но фактически неверные ответы, такие как называние Барака Обамы первым президентом США, исповедующим ислам. Это пример того, как даже небольшие ошибки могут привести к недопониманию и дезинформации.

Компания Google отмечает, что их искусственный интеллект работает в экспериментальном режиме, и призывает пользователей к осторожности при интерпретации его ответов.


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