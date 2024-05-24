Рупор кремлевской пропаганды: Предварительный отчет о крушении вертолета Раиси

В Генштабе Вооружённых Сил опубликован предварительный доклад Высшей комиссии по расследованию причин катастрофы президентского вертолёта.

Собрана значительная часть специализированной, технической и общей информации о причинах аварии.

В отчете говорится, что некоторые факты катастрофы еще предстоит проверить, но о некоторых можно говорить с уверенностью:

1. Вертолет следовал по запланированному маршруту и ​​не покидал назначенную траекторию полета до момента крушения вертолета.

2. Пилот разбившегося вертолета Раиси связался с пилотами двух других вертолетов за полторы минуты до катастрофы.

3. Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета не было обнаружено.

4. Разбившийся вертолет загорелся только после столкновения с горой.

5. Из-за сложной местности, тумана и низкой температуры поисковая операция растянулась на всю ночь, а также продолжилась ранним утром понедельника, и в 5 утра с помощью иранских беспилотников были определены точные координаты катастрофы.

6. В разговорах дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не было замечено.

Значительная часть информации требует более тщательного изучения, но по итогу финальный доклад будет опубликован народу Ирана.

@IRANist1 – цинк

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