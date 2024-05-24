Активисты региональной ячейки КПРФ подарили своему лидеру вместо автомобиля «Волга» участок одноимённой реки

Активисты Ахтубинской ячейки КПРФ на 60-летие преподнесли необычный подарок своему лидеру Виктору Резнику – участок реки Волга с прибрежной зоной и часть острова Вязниковский в Астраханской области.

– Мы знаем, что вы, Виктор Степанович, с детства мечтали о «двадцать четвёрке», но сегодня капиталисты её больше не выпускают, да и сам завод ГАЗ загнивает в руках олигархов. Но Волгу мы вам всё-таки подарили, ту самую, воспетую легендарной Людмилой Зыкиной, – сказал на торжественной церемонии однопартиец юбиляра Василий Кожевников.

Он рассказал, что найти советскую «Волгу» в рабочем состоянии в Астраханской области было чрезвычайно сложно. После поиска в сети был обнаружен подходящий ГАЗ-21 1966 года выпуска, но владелец попросил за автомобиль очень большие деньги, поэтому однопартийцы скинулись на земельный надел.

– Все участвовали: Коля Мусор, Дима Труба, даже Петя Металлург из Челябинска денюжку прислал, хоть сам не приехал, и ваши односельчане-колхозники тоже добровольно захотели немного пожертвовать, – добавил член КПРФ, обращаясь к юбиляру.

В Росприроднадзоре подтвердили, что выделили землю у Вязниковского острова под создание рыбного хозяйства. Для создания благоприятных условий доступ граждан на маломерных судах на территорию будет запрещён.

– Рыбачить будем семьями! Возродим легендарные артели как при товарище Сталине! – воскликнул именинник.

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