Налоги на атеизм, холодильники, рост выше 168 см и трезвость – какие новые сборы могут появиться в России

В ближайшее время исполнится многовековая мечта русского народа – богатые граждане будут платить больше налогов. Это позволит уже в этом году начать строить новые дороги, школы и больницы, повысить зарплату учителям, врачам и чиновникам и в целом благотворно скажется на бюджете нашей великой страны.

ИА «Панорама», будучи самым патриотическим изданием России, давно прогнозировало введение новых налогов и сборов. Мы подготовили подборку лучших инициатив. Бог даст, часть из них реализуют совсем скоро.

Иностранные агенты и безбожники

Вполне логично, что больше платить должны те, кто минимально участвует в решении актуальных вопросов. Начнут с граждан, которые не участвуют в процессе импортозамещения, а иноагентам и вовсе придётся отдавать в бюджет 95% своих доходов. За использование иностранных соцсетей потенциальным предателям тоже придётся пополнить бюджет на внушительную сумму, равно как и заплатить за исполнение песен на иностранных языках.

Как всем хорошо известно, Россия – глубоко верующая страна, однако в отдалённых регионах ещё остались ячейки воинствующих безбожников. Чтобы вернуть граждан в лоно церкви, достаточно ввести налог на атеизм и церковную десятину.

Инфоцыгане и иные нетрудовые элементы

Трудящиеся давно призывают заставить отдельные категории граждан платить в бюджет больше. Разумно, чтобы честный русский крестьянин или рабочий отдавал государству только 13% своих доходов, а продавшиеся коллективному Западу инфоцыгане – в несколько раз больше.

Налог на нетрудовые доходы должен составлять не менее 20%, бездельникам-программистам придётся раскошелиться на развитие суверенного интернета, а владеющие иностранными языками граждане обязаны отдавать государству как минимум 5% своих доходов.

Налоги за чрезмерное использование роскошной одежды, бытовых приборов и автомобилей

За последние три десятилетия часть россияне скатились в пучины чрезмерного потребления. Соотечественникам внушали, что им нужны огромные холодильники, бесноватые роботы-пылесосы и автомобили с автоматическими стеклоподъёмниками на всех дверях.

Разумеется, речь идёт об излишествах – ещё при царе наши прадеды обходились без этого и построили великую Российскую империю. Поэтому предлагается ввести налоги: на холодильники, автомобили дороже 650 тысяч рублей, ношение зимней обуви, подарки дороже тысячи рублей, стиральные машины, Wi-Fi роутеры, лимоны и имбирь, плавленые сырки и посудомоечные машины.

Снижение чрезмерного потребления благотворно скажется на здоровье граждан. Россияне избавятся от лишнего веса, а будущие поколения природных русских людей вообще забудут, что такое ожирение и неудобная в быту высокорослость. Чтобы ускорить процесс, необходимо ввести налог для граждан выше 168 см, трезвость и лишний вес.

Налоги на защиту матушки-природы

Испокон веков бескрайние русские леса, чистейшие озёра и полноводные реки были символами нашей прекрасной страны. Но теперь экологическая обстановка в стране куда сложнее. Вот почему введение новых сборов на защиту русской природы представляется более чем актуальной задачей.

Начать предложено с налога на борьбу с борщевиком, который уже много лет отравляет жизнь русских людей. Важно сохранить наши водные ресурсы, поэтому за добычу колодезной, речной и талой воды нужно будет заплатить налог на добычу полезных ископаемых. Для помощи в тушении лесов в России должен быть акциз на спички и зажигалки.

Но не надо думать, что мы призываем только увеличивать налоговую нагрузку на русских людей. Законопроект «Панорамы» о снижении налога на бедность год назад прошёл первое чтение в Госдуме и может быть принят уже в 2030 году.

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