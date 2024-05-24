Цены на iPhone 15 Plus в России снизились на 35 процентов

Цены на iPhone 15 Plus с 6,7-дюймовым экраном в РФ снизились на 35%. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.ru.

В осеннем ассортименте 2023 года iPhone 15 Plus был доступен в российских магазинах по цене от 140 тыс. рублей. К маю текущего года его стоимость упала до 90 тыс. рублей, а некоторые ритейлеры продавали эту модель еще дешевле. Таким образом, за полгода цена iPhone 15 Plus в среднем упала на 35%.

Этот iPhone оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 2000 нит. Спереди он неразличим от iPhone 15 Pro Max благодаря общему вырезу Dynamic Island.

За производительность iPhone 15 Plus отвечает флагманский чип Apple A16 Bionic. Основная камера имеет разрешение 48 Мп и дополнена ультраширокоугольным модулем на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры также составляет 12 Мп.