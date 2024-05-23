 

Кардиолог предупредил об опасности злоупотребления солью

23.05.2024, 19:48, Разное
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Постоянное пересаливание пищи увеличивает риск серьезных проблем с сосудами, предупреждает кардиолог Юрий Беленков. Эта привычка, которая сохраняется годами, может привести к опасным состояниям, таким как инсульт и деменция, связанные с повреждением сосудов.

Употребление соли в избытке способствует развитию артериальной гипертонии, что, в свою очередь, повышает риск инсульта. Эти сосудистые отклонения могут оказать пагубное воздействие на различные органы, такие как сердце, почки, печень и мозг, предупреждает Беленков. Среди опасных последствий избыточного употребления соли также могут быть почечная недостаточность, тромбозы, ишемия и деменция.

Частое употребление соли часто ассоциируется с развитием сосудистой деменции, добавляет кардиолог. Есть определенные признаки, которые могут указывать на избыточное потребление соли, включая постоянную жажду, изменение вкуса еды, отечность и мышечные боли. Также избыток соли может проявляться в виде раздражительности.


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