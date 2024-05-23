 

Летом РЖД перейдёт на «индийский» формат пассажирских перевозок

23.05.2024, 19:33, Разное
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С учётом боевых действий и действующего ограничения на авиарейсы, Минтранс ввёл особый порядок перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Ввиду того, что РЖД не обладает соответствующим количеством подвижного состава для кратного увеличения рейсов в южные регионы страны, компании разрешили оказывать услуги в особом формате.

Впервые в российской истории пассажиры смогут приобрести билеты на крышу вагона, где оборудуют специальные сидячие места. Такое решение поспособствует увеличению пассажиропотока, лишь немного снизив качество перевозки. Обладателям билета в «суперэконом» (так назвали места в РЖД) будут недоступны отдельные услуги: санузел, постельное бельё, чай и WiFi-интернет, но зато стоимость поездки снизится на 20%. 

«Не надо переживать по поводу безопасности. Мы перед внедрением такого новшества консультировались с коллегами из Индии – там пассажиры преодолевают верхом на поезде расстояния в 500-700 км», – заявил один из топ-менеджеров РЖД Савелий Кочетов.

«Индийский» формат перевозок будет действовать исключительно в тёплое время года; в целях безопасности билеты в «суперэконом» не планируют продавать в дождливую и ветреную погоду. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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