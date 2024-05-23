Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты покупок

Разработчики получили уведомление о введении новой валюты после того, как Apple Store обратил внимание на нарушения правил проверки приложений. Эти нарушения связаны с тем, что Telegram принимает платежи без использования механизма внутренних покупок Apple.

Купить внутреннюю валюту Stars можно будет через встроенные платёжные сервисы в Apple Store и Google Play, вероятно, с комиссией сервисов в размере 30%. Разработчики смогут выводить эту валюту в TON. В настоящее время пользователи ботов и приложений могут оплачивать услуги напрямую, используя банковские карты, что приводит к упущенной комиссии для Apple и Google за каждую транзакцию.

Например, при покупке подписки на Telegram Premium через бота @PremiumBot пользователи получают более выгодную цену, чем через встроенные инструменты Apple Store и Google Play, поскольку в ней не включена комиссия платёжных сервисов американских компаний.