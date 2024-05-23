Пенсионерам предложили вживить микрочипы, чтобы они могли пользоваться цифровым рублём без интернета

Минцифры совместно с Социальным фондом России представили пилотную

программу по обеспечению доступности цифрового рубля для пенсионеров,

не пользующихся интернетом. Добровольцев, которых выберут случайно из числа получателей пенсии, обяжут явиться на вживление специального чипа – офлайн-кошелька, позволяющего получать и

тратить пенсию без необходимости размещать вклады в банках и снимать наличные.

Те, кто согласятся на чипизацию добровольно, получат преимущество – им разрешат выбрать руку, которой можно будет расплачиваться в магазинах, а также цвет чернил для нанесения человекочитаемого личного номера из федерального регистра населения.

«Принцип действия такого кошелька прост и исключительно удобен – вживляемый чип взаимодействует с платёжными терминалами на расстоянии до 20-25 см. Он передаёт в терминал информацию о платёжном аккаунте пенсионера, откуда впоследствии и списываются средства, – пояснили в рабочей группе. – Если окажется, что средств недостаточно – то есть, если пожилой человек каким-то расточительным образом потратил всю свою пенсию, – платёжный терминал сразу выдаст ошибку и плательщик будет уведомлён о том, что до следующего начисления пенсии ему надо умерить аппетиты и жить скромнее».

Проект реализуется целиком на отечественной компонентной базе (производство КНР). Регионы, в которых будут тестировать первые комплекты чипов и терминалов, пока засекречены.

—