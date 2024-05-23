 

Apple отказывается от 4 ГБ оперативной памяти в базовой версии iPad Pro

23.05.2024, 15:18, Разное
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Базовая версия iPad Pro M4 фактически имеет 12 ГБ оперативной памяти вместо заявленных 8 ГБ. Портал Tom’s Hardware сообщает, что компания Apple намеренно отключает «лишнюю» память.

Об этом стало известно из видео с разборкой устройства. Эксперты обнаружили, что маркировка чипов оперативной памяти показывает 12 ГБ вместо заявленных 8 ГБ. В базовой версии iPad Pro установлены две микросхемы Micron по 48 Гбит каждая (6 ГБ). В более дорогих моделях iPad Pro с 16 ГБ ОЗУ таких проблем нет — заявленный объем памяти совпадает с фактическим.

Почему Apple выделяет пользователям меньше памяти, чем есть на самом деле, неизвестно. Предполагается, что компания планировала оснащать младшие модели 12 ГБ ОЗУ, но решила, что разница с более дорогими моделями будет незначительной. Также возможно, что у Micron не хватило чипов по 4 ГБ. Разблокировать скрытую память, судя по всему, невозможно.


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