Сбер “оживил” картины на выставке “Васнецовы. Связь поколений”

Сбер стал партнером выставки “Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век” в Третьяковской галерее, пишет пресс-служба банка. Используя собственные технологии, Сбер преобразит 5 художественных работ с помощью искусственного интеллекта, чтобы посетители могли насладиться ожившими картинами в дополненной реальности

“Люди все больше интересуются искусством, особенно в контексте новых технологий. Отвечая на этот запрос, наши команды разработали решение, позволяющее любому посетителю оживить излюбленные картины и видеть их персонажей в движении”, – поделился вице-президент Сбербанка и председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Клиенты банка смогут заказать банковские карты с изображением работ Виктора Васнецова, таких как “Царевна-лягушка”, “Иван-царевич на Сером Волке”, “Сирин и Алконост. Песнь радости и печали”, а также “Крым. Вид из Ласточкина гнезда”, созданный Апполинарием Васнецовым.

Также в ближайшее время для людей с ментальными особенностями будут созданы специальные наборы карточек с адаптивным текстовым описанием картин с использованием GigaChat.

Выставка “Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век” пройдет в Третьяковской галерее с 31 мая по 4 ноября 2024 года.