Состоялась презентация смартфона AGM X6

AGM, известный производитель защищенных мобильных устройств, представил новинку – смартфон AGM X6. Этот аппарат выделяется на фоне конкурентов благодаря своей непревзойденной защите: он способен выдержать падение с высоты до 60 метров и даже остаться работоспособным после нахождения в огне. Об этом пишет портал Mobilteleon.

AGM X6 обладает стандартной IP68 и IP69 защитой от воды и пыли. Более того, компания предлагает расширенную гарантию с бесплатным ремонтом в случае умышленного повреждения, включая попытки замачивания или даже сваривания устройства.

Внутри AGM X6 установлен чип Unisoc T750, а также имеется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Экран смартфона имеет диагональ 6,78 дюйма и разрешение Full HD+ с частотой обновления 60 Гц.

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена модулем ночного видения на 20 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а его поддержка быстрой зарядки позволяет использовать зарядное устройство мощностью 18 Вт. Среди других особенностей – наличие инфракрасного термометра и аудиоразъема.

Цена новинки в Китае составляет 2799 юаней (примерно 34,7 тыс. рублей). Кроме стандартной модели, компания также выпустит лимитированную серию AGM X6 Zero с прозрачной задней крышкой по цене 3199 юаней (примерно 39,7 тыс. рублей).

Это интересный шаг в мире защищенных устройств, предоставляющий пользователям не только безопасность, но и высокую производительность и качественные фото и видео в любое время суток.