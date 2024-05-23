В «Сколково» создали встроенный в пачку сигарет ЖК-дисплей, оповещающий о приближении автобуса

В инновационном центре «Сколково» представили первый прототип ЖК-дисплея, встроенного в пачку сигарет. Его основная функция – оповещать о приближении автобуса либо другого общественного транспорта.

– Все наверняка помнят, как только они после долгого ожидания транспорта на остановке доставали и закуривали сигарету, автобус тут же подъезжал, буквально в течение минуты. Наша разработка нацелена не только на заботу о здоровье граждан, но и на значительное снижение замусоренности наших городов, – рассказал один из разработчиков.

Концепция новинки проста и элегантна: в пачку встраиваются самые дешёвые из доступных на рынке модули GPS-геолокации и связи с трекерами транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. Кроме того, новинка сможет оповещать правоохранительные органы о факте курения в общественном месте для автоматического оформления штрафа.

Помимо очевидных плюсов, устройство имеет и некоторые минусы – не говоря даже о повышенной цене таких сигарет, пачку придётся подзаряжать. По мнению инженеров, в современном мире это не принесёт значительных неудобств, ведь люди и так привыкли заряжать телефоны, часы, наушники и электронные браслеты слежения.

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