 

Ученые обнаружили уязвимости в системах геолокации Apple и спутников Starlink

23.05.2024, 10:48, Разное
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Специалисты Университета Мэриленда обнаружили уязвимости в системах геолокации Apple и спутников Starlink, что позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение устройств по всему миру. Портал SecurityLab, ссылаясь на исследование, сообщил, что данные, собранные этими системами, могут использоваться для глобального мониторинга.

Исследование показало, что Apple собирает информацию о местоположении Wi-Fi сетей, видимых ее устройствами, что позволяет определять координаты без непрерывного использования GPS. Аналогичные технологии применяются в Google, где также фиксируются идентификаторы точек доступа. Однако, в отличие от Google, Apple предоставляет данные о геолокации до 400 ближайших точек доступа, обеспечивая более точное определение местоположения. Благодаря этому исследователи смогли отслеживать перемещения устройств по всему миру, собрав данные о 488 миллионах точек доступа из более чем миллиарда запрошенных.

Кроме того, исследователи использовали эти данные для отслеживания перемещений спутников Starlink, каждый из которых оснащен точкой доступа Wi-Fi, индексируемой устройствами Apple. Starlink выпустила патч, который рандомизирует идентификаторы точек доступа, затрудняя их отслеживание, а Apple добавила возможность исключения Wi-Fi сетей из своей базы данных, добавив к названию сети суффикс «_nomap».


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