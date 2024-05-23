Мнение «аналитика»: О сенсационном про нового министра обороны… Так вот почему именно Белоусов?

Ничто тайное не остаётся таковым навеки, а становится явным как только у кого-то появляется реальный интерес. Вот и с новым министром обороны России случилось так. Первая неделя Андрея Белоусова в министерском кресле завершилась громкими скандалами и закономерными разоблачениями.

Оказывается, сменивший поклонника шаманизма Сергея Шойгу воцерковлённый и православный Андрей Рэмович совсем не так прост, как казалось раньше.

Его деятельность во главе Арбатского военного округа началась с публичных обещаний, что крупных перестановок не будет, и волны слухов об отставках больших начальников с генеральскими звёздами. Затем подтвердилось, что некоторым военачальникам грозят реальные уголовные сроки: в частности 17 мая военный суд арестовал по делу об особо крупном мошенничестве генерал-майора Ивана Попова ― бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа. Впрочем, теперь говорят, что этот арест — эхо давней внутренней войны между главой Генштаба и неудобным генералом-«правдорубом». И что, вероятно, «вряд ли будет в реальности так, как написано в интернете».

Кроме того, 21 мая центр «Досье» (проект бывшего олигарха и нынешнего иноагента Михаила Ходорковского) опубликовал расследование, в котором говорится, что новый Андрей Белоусов в бытность советником президента России, а затем первым вице-премьером якобы курировал деятельность ЧВК «Вагнер». Авторы публикации утверждают, что получили доступ к личному календарю основателя ЧВК Евгения Пригожина, в котором якобы были прописаны встречи с Белоусовым. «Досье» также заявило что получило доступ к архиву личной почты нового министра и вскрыло ряд сенсаций.

Например, Андрей Белоусов очень экономен и бережлив, как и многие, инвестировал в #недвижимость и порой позволял себе романтические отношения с дамами по переписке. «Досье» подсчитало, что чиновник минимум пять лет откладывал чуть ли не 90% зарплаты «на чёрный день». Другого компромата на него выявить не удалось, но…

Внезапно оказалось, что строгий государственный муж каждое утро пять минут играет с котом!

Вот и живите с этим теперь…

Уж не кот ли сыграл ключевую роль в его назначении?

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