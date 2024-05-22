Мнение: Высокие технологии – низкая жизнь, отказ от налички в Австралии и легализация робомобилей в Британии

1. Киберпанк всё ближе. Мужчина скрутил из найденных на помойке досок кривой каркас, в который засунул видеокарты стоимостью в 10 тысяч долларов, чтобы запускать на них продвинутые модели искусственного интеллекта (ссылка). Хайтек, лоу лайф — высокие технологии, низкая жизнь.



Как правило, таких монстров собирают увлечённые энтузиасты, для исследований и экспериментов. Однако у ИИ достаточной мощности есть уже и другие сферы применения — преимущественно криминальные или полукриминальные. Как я уже предупреждал, нынешнее поколение «генеральных следователей Спортлото» — только жалкое начало. Скоро социальные хакеры начнут выманивать у людей деньги по значительно более сложным и эффективным схемам.



2. Деградирующая экономически Великобритании пытается зацепиться за последний оставшийся у неё спасательный круг – новые технологии (ссылка):

Великобритания официально приняла правила для самоуправляемых автомобилей. Закон об автономных транспортных средствах получил королевскую санкцию, что означает его вступление в силу. Правительство заявляет, что полностью автономные транспортные средства могут появиться на дорогах Великобритании в течение двух лет. В случае аварии ответственность будет нести не водитель, а «уполномоченная организация по беспилотному вождению». Правительство также создаст систему одобрения транспортных средств, подкрепленную независимыми расследованиями происшествий. <…>

Великобритания стремится занять лидирующие позиции в революции самоуправляемых автомобилей, финансируя различные проекты и исследовательские программы по обеспечению безопасности автономного транспорта. Правительство страны подчеркивает потенциальные преимущества беспилотных автомобилей в плане безопасности, поскольку они исключают человеческий фактор на дорогах. Однако власти признают, что аварии по-прежнему будут происходить, о чем свидетельствуют отчеты из США, где роботакси более распространены.

Большой контраст с 19-м веком, когда в Британии ограничивали обычные автомобили. Тогда британцы запрещали автомобилям ездить в городе быстрее трёх километров в час, при этом перед автомобилем должен был идти сигнальщик, размахивая красным флагом.

3. В Австралии некоторые банки экономят на операциях с наличными (ссылка):



Крупный австралийский банк полностью откажется от наличных денег.

Один из крупнейших австралийских банков, Macquarie Bank, на прошлой неделе сообщил клиентам, что в этом году намерен полностью отказаться от наличных денег.

В банке добавили, что те клиенты, которые откажутся использовать цифровые деньги, “потеряют всё”.

Клиенты Macquarie смогут снимать бумажные деньги со своих счетов только в банкоматах, принадлежащих другим банкам. При этом снятие средств будет ограничено 2000 австралийскими долларами в день.

Неочевидным свойством безналичных денег является тот факт, что они почти полностью подконтрольны государству. Это значит, что если государство захочет, например, централизованно стричь граждан, планово обесценивая деньги ровно на 1% ежемесячно, современные граждане ничего с этим поделать не смогут: вернуться обратно к наличным долларам, как это было в России в девяностые, уже не получится.

Будем с интересом следить за Западом — в некоторых странах эксперимент по отказу от наличных зашёл уже довольно далеко.