Врачи рассказали, кому нельзя ходить в баню

Посещение бани — не только приятное времяпрепровождение, но и потенциальная угроза для вашего здоровья. Об этом предупреждают известные врачи Елена Малышева и Герман Гандельман.

Одним из основных рисков, отмечают специалисты, являются контрастные процедуры, такие как обливание холодной водой после посещения парной. Эти перепады температур могут серьезно нагрузить сердечно-сосудистую систему. По словам кардиолога Гандельмана, такие действия могут вызвать мерцательную аритмию или даже остановку сердца.

Особенно важно быть осторожными людям старше 50 лет, не проходящим регулярные медицинские обследования и не занимающимся спортом. Они подвержены большему риску из-за возможных проблем с сердцем.

Также врачи предостерегают от употребления алкоголя в бане, что может привести к серьезному обезвоживанию и резкому падению кровяного давления, даже до потери сознания.