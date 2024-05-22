Представлен самый мощный игровой компьютер в России – Nemifist

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде компания “Аквариус” вместе с Nemifist показали новый игровой компьютер стоимостью 5 млн рублей.

Этот компьютер, представленный на стенде “Аквариуса”, имеет внушительные характеристики. Он оснащен процессором AMD Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen 4, работающим на частоте до 5,1 ГГц, четырьмя видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 и 512 ГБ оперативной памяти DDR5.

Для охлаждения этого гиганта использована система водяного охлаждения, а питание обеспечивается двумя блоками питания на 1 кВт и 2 кВт.

Компания Nemifist, специализирующаяся на производстве кастомных ПК, назвала эту модель не только своим самым продвинутым устройством, но и самым мощным в России. Планируется, что в начале июня этот компьютер также будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Также отмечается, что “Аквариус” и Nemifist заключили партнерское соглашение о выпуске компьютеров и других устройств для продажи как обычным пользователям, так и корпоративным клиентам.