В Петербурге за сутки расчленили 522 электросамоката

В Санкт-Петербурге ведут доследственную проверку из-за массовой порчи имущества кикшеринговых компаний – в ночь на 22 мая неизвестные расчленили пять сотен электросамокатов в самом центре Северной столицы.

По информации «Фонтанки» в городе на Неве появилась банда, которая планирует регулярно проводить подобные акции.

– Мы получили анонимное письмо от «Невского фронта защиты культурной столицы имени доцента Соколова» с требованием «незамедлительно убрать поганые самокаты с улиц нашего великого города». В противном случае вандалы обещают снова заняться уничтожением техники уже через три дня, – рассказал изданию источник в руководстве крупной кикшеринговой компании.

Официальный представитель правоохранительных органов Дмитрий Махов призвал граждан сохранять спокойствие – нет оснований полагать, что за расчленением электросамокатов стоит организованная преступная группа.

– Это жизнь, всякое бывает. Может, кому-то не понравилось, как эти 522 средства индивидуальной мобильности стояли на тротуарах. Вот и разрезали их болгарками и пилами случайные прохожие, – сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь общественная организация «Пешеходы Петербурга» объявила о сборе средств для граждан, которые могут быть задержаны за уничтожение электросамокатов. Активисты планируют полностью оплатить вандалам адвокатов и добиться для них минимальных санкций.

– Уничтожение этого бича XXI века любыми доступными методами – целесообразное, достойное и даже богоугодное дело, – заявили общественники в пресс-релизе.

—