 

В Петербурге за сутки расчленили 522 электросамоката

22.05.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге ведут доследственную проверку из-за массовой порчи имущества кикшеринговых компаний – в ночь на 22 мая неизвестные расчленили пять сотен электросамокатов в самом центре Северной столицы.

По информации «Фонтанки» в городе на Неве появилась банда, которая планирует регулярно проводить подобные акции.

– Мы получили анонимное письмо от «Невского фронта защиты культурной столицы имени доцента Соколова» с требованием «незамедлительно убрать поганые самокаты с улиц нашего великого города». В противном случае вандалы обещают снова заняться уничтожением техники уже через три дня, – рассказал изданию источник в руководстве крупной кикшеринговой компании.

Официальный представитель правоохранительных органов Дмитрий Махов призвал граждан сохранять спокойствие – нет оснований полагать, что за расчленением электросамокатов стоит организованная преступная группа.

– Это жизнь, всякое бывает. Может, кому-то не понравилось, как эти 522 средства индивидуальной мобильности стояли на тротуарах. Вот и разрезали их болгарками и пилами случайные прохожие, – сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь общественная организация «Пешеходы Петербурга» объявила о сборе средств для граждан, которые могут быть задержаны за уничтожение электросамокатов. Активисты планируют полностью оплатить вандалам адвокатов и добиться для них минимальных санкций.

– Уничтожение этого бича XXI века любыми доступными методами – целесообразное, достойное и даже богоугодное дело, – заявили общественники в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Арестован начальник главного управления связи ВС РФ

23.05 / Telegram вводит внутреннюю валюту Stars для оплаты покупок

23.05 / Пенсионерам предложили вживить микрочипы, чтобы они могли пользоваться цифровым рублём без интернета

23.05 / Мнение: Длинною дорогой в никуда

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

23.05 / “Штамп в паспорте — это просто большая ответственность друг за друга”: Джемал Тетруашвили об отношениях полов, грузинско-белорусском детстве и опыте работы с супругой

23.05 / Эксперт Егоров предупредил о мошенниках, предлагающих ответы на ЕГЭ

23.05 / Российские власти инициируют проект создания национальной игровой консоли

23.05 / Мнение: Экстаз

23.05 / Рупор кремлевской пропаганды: “Абрамс” и Д-30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика