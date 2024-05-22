Google начнет интегрировать рекламу в ответы ИИ в поисковой сводке

Компания Google расширяет свою поисковую сводку с использованием искусственного интеллекта для показа рекламы, пишет The Verge.

Функция краткой поисковой сводки, которая уже работает в США, теперь в тестовом режиме включает рекламу. Например, если вы ищете информацию о том, как убрать складки на одежде, под ответом, сгенерированным нейросетью, появится раздел “Спонсорское” с рекламой продуктов, таких как спреи для удаления складок, и ссылками на магазины и маркетплейсы, где их можно приобрести.

Google заверяет, что реклама будет отображаться только в случаях, когда предложенные продукты соответствуют запросу пользователя и ответу, сгенерированному ИИ. Рекламодатели, сотрудничающие с Google, получат возможность автоматически размещать свои товары в этих сводках. Кроме того, Google планирует провести дальнейшие исследования и тесты новых форматов продвижения товаров, основываясь на обратной связи от рекламодателей и специалистов.

Некоторые критики отмечают, что это нововведение не соответствует изначальной концепции использования ИИ в поисковых системах, которая предполагала предоставление коротких и информативных ответов.