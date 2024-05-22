 

Родители, назвавшие сына Макроном, получили условные сроки

22.05.2024, 17:33, Разное
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Дзержинский районный суд Челябинска дал два года условно супружеской чете студентов из Конго – Мари-Жозефин Камбо и Патрису Гамбе, заключившим брак и родившим ребёнка на территории РФ.

Земляки приехали обучаться в Челябинском медицинском институте, но познакомились на уральской земле в 2022 году, а в январе этого года у них родился мальчик, которого Мари по неосторожности назвала именем Макрон, созвучным с фамилией президента недружественной Франции. Такой шаг встретил неодобрение главы студсовета вуза и по совместительству руководителя добровольного патриотического клуба «Родина» Степана Меняйло. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением об экстремизме.

В ходе судебного процесса обвиняемые пытались опровергнуть доводы истца – они утверждали, что слово «макрон» на родном для них языке племени лухо обозначает ручей, а не фамилию французского президента. Однако судья не счёл такие аргументы убедительными и признал ответчиков виновными, дав им по два года тюремного заключения условно. Конголезцы смогут продолжить обучение в вузе, но мальчику пришлось найти новое имя – Михаил. Соответствующие документы уже поданы в орган записи актов гражданского состояния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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