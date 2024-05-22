Скандалы: «Продает билеты на дорожку в Каннах за 30 тысяч долларов»

Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о мошенничествах, которые происходят на международном кинофестивалях

Виктория Боня не пропускает ни один Каннский кинофестиваль. Совсем скоро звезда снова пройдется по красной дорожке и даже заработает крупную сумму, о чем сообщила Марьям Тилляева.

Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала об обмане, который происходит на международном кинофестивале. «Очень многих людей кидают. Это единственный период в году, когда люди из киноиндустрии могут заработать на инфлюенсерах и желающих попасть на красную дорожку.

Аккредитация дается многим. Для этого нужно прибыть на Каннский кинофестиваль с кинокомпанией. Люди получают возможность зарезервировать за пару дней до показа фильм и красную дорожку. Многие ставят боты на сайт, многие пытаются как-то пролезть. Но «фишка» этого фестиваля в том, что все хотят попасть на красную дорожку. И перекуп билетов может стоить от тысячи до пяти тысяч долларов», — раскрыла Марьям.

Тилляева привела пример того, как люди наживаются на мечтающих пройтись перед камерами. «Вчера, например, моя подруга просто захотела пойти на показ фильма Кевина Костнера, она ждала билет, за который заплатила пять тысяч долларов. Ждала-ждала, но ей его не отправили. Потом прислали какой-то код для билета. Она приезжает со мной вместе, пытается пройти, но ей отказывают, говорят, что уже кто-то прошел по этому коду», — добавила она.

Тилляева упомянула Викторию Боню, которая, по ее словам, успешно зарабатывает на наивных. «Есть очень много людей, которые перепродают свои билеты, перепродают свои машины. Для меня, конечно, шок то, что Виктория Боня за 30 тысяч долларов продает билеты на Каннскую кинодорожку, когда они в лучшем случае могут стоить пять тысяч. Но если есть желающие, я их поздравляю. Здесь очень много девушек, которые просто прыгают с яхты на яхту, а-ля „дорогой эскорт“. Никого не осуждаю, просто рассказываю, каково тут», — поделилась шатенка.

К слову, звезда «ДОМа-2» действительно объявляла, что продает проход с ней на Каннский фестиваль, только сумму озвучивала другую — от семи до десяти миллионов рублей. Боня гарантирует покупателям билет, трансфер, фото с красной дорожки и место на балконе. А для девушек она может подобрать еще и роскошное платье.

Ангира Болдырева

Оригинал материала: “StarHit.ru”