 

Рупор кремлевской пропаганды: В случае возникновения ситуации, делающей неизбежной войну и бунт…

22.05.2024, 13:10, Разное
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Турция тоже готовится. Ночью под подписью Эрдогана был опубликован 52-страничный документ «Регулирование мобилизации и состояния войны», по которому президент республики взял на себя полномочия объявлять в Турции всеобщую мобилизацию. Ранее такими полномочиями располагал Совет министров. Документ уже вступил в силу, сообщает Yeni Şafak.

В нём говорится, что в случае возникновения ситуации, делающей неизбежной войну и бунт против Турецкой Республики, угрозы целостности страны и единства народа внутри государства или извне, президент уполномочен объявить всеобщую или частичную мобилизацию.
Также вводится процедура для призыва граждан, находящихся за границей, с публикацией списков резервистов через дипломатические представительства.

@NeoficialniyBeZsonoV – цинк

Эрдоган продолжает методично укреплять свою власть на фоне всплывающих угроз о возможных попытках переворота в Турции или угрозах жизни самого Эрдогана. Поэтому тема бунта мирно соседствует с темой гипотетической войны с полномасштабным участием в ней Турции.

Источник: Colonel Cassad


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